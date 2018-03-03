В Челябинской области врач убил пациента проколов легкое
В правоохранительных органах заявили, что в Миассе Челябинской области врач убил пациента проколов иглой легкое, промахнувшись мимо подключичной вены при пункции. Инцидент произошел в январе в горбольнице №2.
В Следственном комитете обвиняют медика в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По словам руководителя местного следственного отдела Анатолия Селиверстова, конкретных фигурантов дела на данный момент нет. Следствие продолжается. Оценка смерти 53-летнего мужчины будет дана после проведения судебно-медицинских экспертиз.
В Следственном комитете обвиняют медика в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По словам руководителя местного следственного отдела Анатолия Селиверстова, конкретных фигурантов дела на данный момент нет. Следствие продолжается. Оценка смерти 53-летнего мужчины будет дана после проведения судебно-медицинских экспертиз.
Автор: Сергей Сидорин