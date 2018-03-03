Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил пользователей Сети
Пользователей Сети покорила страница в Instagram, принадлежащая “инопланетянину” Лилу Майо. Речь идет о резиновой кукле Лил Майо, чьи фото стремительно заполоняют Интернет.
Автором аккаунта необычной куклы-пришельца является Алекс Мартин, который даже не подозревал, что его творение ожидает такая слава. Сейчас на страницу Лил Майо успели подписаться более 1,5 млн пользователей, притом число фолловеров стремительно растет. Именно Мартин делает необычные фото, хотя изначально для этого он использовал фотошоп и снимки, взятые в Интернете. Но со временем находить новые кадры с инопланетянами стало сложно, поэтому он заказал для себя редкую куклу. Предположительно, такие использовались при съемках “Секретных материалов”.
Популярность Лил Майо начала стремительно расти, фото с ним стали делать многие известные личности, в том числе некоторые рэп-исполнители и даже певица Рианна. Куклу-пришельца приглашают на громкие вечеринки, и Мартин даже шутит, что к 2020 году можно попробовать выдвинуть “инопланетянина” на пост президента США.
Автором аккаунта необычной куклы-пришельца является Алекс Мартин, который даже не подозревал, что его творение ожидает такая слава. Сейчас на страницу Лил Майо успели подписаться более 1,5 млн пользователей, притом число фолловеров стремительно растет. Именно Мартин делает необычные фото, хотя изначально для этого он использовал фотошоп и снимки, взятые в Интернете. Но со временем находить новые кадры с инопланетянами стало сложно, поэтому он заказал для себя редкую куклу. Предположительно, такие использовались при съемках “Секретных материалов”.
Популярность Лил Майо начала стремительно расти, фото с ним стали делать многие известные личности, в том числе некоторые рэп-исполнители и даже певица Рианна. Куклу-пришельца приглашают на громкие вечеринки, и Мартин даже шутит, что к 2020 году можно попробовать выдвинуть “инопланетянина” на пост президента США.
Автор: Марина Вебер