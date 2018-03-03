Названы цены на рестайлинговый флагман Geely Boyue
Китайские разработчики назвали цены на рестайлинговый флагман Geely Boyue. Автомобиль появится у дилеров по цене от 1 млн до 1,4 млн рублей.
Продажи модели начнутся 15 марта. В ходе модернизации автомобиль получил обновленные фары, задние фонари с другим рисунком LED-матриц, более качественным материалом отделки салона, дополнительной шумо- и виброизоляцией и мультимедийную систему с интеграцией смартфонов.
Габариты Geely Boyue составляют 4 519х1 694х1 831 мм при колесной базе 2 670 мм. Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 163 и 184 лошадиных силы. Также представлен автомобиль с атмосферным мотором объемом 2 литра мощностью 141 лошадиная сила. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или роботизированной коробками переключения передач с двойным сцеплением. Модель вышла в передне- и полноприводном вариантах.
Автомобиль оснащен системами противобукса, доступа в салон без ключа, стабилизации, электронным тормозом, виртуальной панелью приборов, парктроник, полесными дисками из легких сплавов на 17 или 18 дюймов.
Ранее сообщалось, что Geely Boyue был представлен в октябре 2017 года.
Продажи модели начнутся 15 марта. В ходе модернизации автомобиль получил обновленные фары, задние фонари с другим рисунком LED-матриц, более качественным материалом отделки салона, дополнительной шумо- и виброизоляцией и мультимедийную систему с интеграцией смартфонов.
Габариты Geely Boyue составляют 4 519х1 694х1 831 мм при колесной базе 2 670 мм. Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 163 и 184 лошадиных силы. Также представлен автомобиль с атмосферным мотором объемом 2 литра мощностью 141 лошадиная сила. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или роботизированной коробками переключения передач с двойным сцеплением. Модель вышла в передне- и полноприводном вариантах.
Автомобиль оснащен системами противобукса, доступа в салон без ключа, стабилизации, электронным тормозом, виртуальной панелью приборов, парктроник, полесными дисками из легких сплавов на 17 или 18 дюймов.
Ранее сообщалось, что Geely Boyue был представлен в октябре 2017 года.
Автор: Сергей Сидорин