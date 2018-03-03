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Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
Власти Казахстана официально подписали Договор о запрещении ядерного оружия. Это уже 57 государство, утвердившее данный документ, хотя ратифицировали его всего пять стран.

Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Подпись в ДЗЯО оставил Кайрат Умаров, представитель Казахстана при ООН. Власти республики принимали непосредственное участие в работе над текстом указанного документа, и последний является первым в истории отказа от ядерных вооружений, который считается юридически обязательным. Запрет, между тем, не был наложен исключительно на ядерное оружие среди трех видов ОМУ, куда входит также биологическое и химоружие. В ДЗЯО же имеется статья, предусматривающая серьезные ограничения для использования такого вооружения.

В МИД России при этом отмечают: “Этот договор должен помочь нам устранить существовавший юридический пробел, фактически являясь первым шагом на пути к полному уничтожению ядерного оружия”. Несмотря на то, что пока документ ратифицировали только пять стран, эксперты надеются, что постепенно это число возрастет, ведь подписали его 57 государств мира.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:45
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