Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Подаренное олимпийскому чемпиону, победившему в этом году на Играх, авто BMW Х4 выставлено на продажу. Вместо автономера на нем можно увидеть символику "Команда России".
Машину продавец оценил в 4 млн рублей. Призерам Олимпиады в Пхенчхане с золотыми медалями были вручены модели X5, а с серебряными и бронзовыми - X4. В общей сложности обладателями подарков стали 46 спортсменов, представляющих Россию.
Накануне руководство компании "BMW Group Россия" озвучило опровержение информации о предстоящем вручении российским золотым медалистам Игр авто BMW X6
Машину продавец оценил в 4 млн рублей. Призерам Олимпиады в Пхенчхане с золотыми медалями были вручены модели X5, а с серебряными и бронзовыми - X4. В общей сложности обладателями подарков стали 46 спортсменов, представляющих Россию.
Накануне руководство компании "BMW Group Россия" озвучило опровержение информации о предстоящем вручении российским золотым медалистам Игр авто BMW X6
Автор: Сёмина Виктория