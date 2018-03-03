NASA обнаружили "секретную" колонию пингвинов
Сотрудникам NASA удалось обнаружить в Антарктиде огромную секретную колонию пингвинов. Местоположение обитания около 1,5 миллионов животных определили с помощью птичьего гуано.
По сообщению зарубежных источников, обнаружить ранее неизвестное человеку убежище пингвинов помогли фотографии, полученные одним из искусственных спутников Земли. Один из сотрудников NASA заявил, что вначале даже не поверил увиденному, считая это какой-то ошибкой. Тем не менее, следы птичьего гуано, обнаруженные на снимках, действительно помогли ученым найти секретную колонию пингвинов, насчитывающую более 700 тысяч гнезд и около 1,5 миллионов особей животных.
По сообщению зарубежных источников, обнаружить ранее неизвестное человеку убежище пингвинов помогли фотографии, полученные одним из искусственных спутников Земли. Один из сотрудников NASA заявил, что вначале даже не поверил увиденному, считая это какой-то ошибкой. Тем не менее, следы птичьего гуано, обнаруженные на снимках, действительно помогли ученым найти секретную колонию пингвинов, насчитывающую более 700 тысяч гнезд и около 1,5 миллионов особей животных.
Автор: Артемов Сергей