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Китай назвал США настоящим хозяином МКС
Государственное издание China Daily разместило сообщение, в котором говорится, какая страна на самом деле управляет МКС. Китай через прессу настоящим хозяином станции назвал США.

Китай назвал США настоящим хозяином МКС


На эту информацию обратили внимание журналисты из NASA Watch. Интересно, что китайское СМИ не размещало данные на своих страницах, а использовали для этого бесплатный вкладыш в The Washington Post. Там МКС называется «возглавляемая Соединенными Штатами», что прямо указывает на настоящего хозяина космического объекта.

В строительстве космической станции участвовали Канада, США, ЕС, Россия, Япония, каждая страна имеет свои научные программы, реализующиеся в этом проекте. В 2024 году возможна передача объекта коммерческим структурам.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 10:52
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