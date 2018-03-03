Представлена полностью автономная гостиная на колесах Icona Nucleus
Описанный как “конечная самостоятельная жилая комната”, эксперты представили уникальный концепт Icona Nucleus. Его позиционируют как автономную гостиную на колесах, сообщает Carscoops.
Концепция имеет “моно-объемный внешний вид”, который асимметричен, поскольку Icona Nucleus получила только одну дверь. Автомобиль также избегает традиционных боковых окон в пользу полупрозрачных панелей цвета кузова, позволяющих пассажирам видеть, но не дающих посторонним смотреть. Полупрозрачная тема продолжается с крышей, поскольку она имеет уникальный дизайн, который сочетает прозрачную и полупрозрачную стеклянные панели.
Icona Nucleus имеет коэффициент сопротивления менее 0,25 благодаря диффузору под днищем и расширителям аэродинамических лопастей колесной арки. Поскольку транспорт полностью автономный, дизайнеры разработали стильный и современный интерьер, в котором нет рулевого колеса или приборной панели. Nucleus может легко разместить шесть человек, а сиденья могут быть перемещены и даже превращены в диван.
Несмотря на сосредоточенность на создании уютной и удобной кабины, модель также была разработана с учетом производительности. Например, по пути на деловую встречу можно использовать таблицу концепции, чтобы просмотреть свою презентацию или внести некоторые изменения в последнюю минуту.
Хотя в ближайшем будущем эксперты не ожидают увидеть такие транспортные средства, как Icona Nucleus, они считают, что полностью автономные системы вождения позволят автомобилям пригодиться в будущем.
Концепция имеет “моно-объемный внешний вид”, который асимметричен, поскольку Icona Nucleus получила только одну дверь. Автомобиль также избегает традиционных боковых окон в пользу полупрозрачных панелей цвета кузова, позволяющих пассажирам видеть, но не дающих посторонним смотреть. Полупрозрачная тема продолжается с крышей, поскольку она имеет уникальный дизайн, который сочетает прозрачную и полупрозрачную стеклянные панели.
Icona Nucleus имеет коэффициент сопротивления менее 0,25 благодаря диффузору под днищем и расширителям аэродинамических лопастей колесной арки. Поскольку транспорт полностью автономный, дизайнеры разработали стильный и современный интерьер, в котором нет рулевого колеса или приборной панели. Nucleus может легко разместить шесть человек, а сиденья могут быть перемещены и даже превращены в диван.
Несмотря на сосредоточенность на создании уютной и удобной кабины, модель также была разработана с учетом производительности. Например, по пути на деловую встречу можно использовать таблицу концепции, чтобы просмотреть свою презентацию или внести некоторые изменения в последнюю минуту.
Хотя в ближайшем будущем эксперты не ожидают увидеть такие транспортные средства, как Icona Nucleus, они считают, что полностью автономные системы вождения позволят автомобилям пригодиться в будущем.
Автор: Марина Вебер