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Смарт-устройства от Google способны следить за людьми
Специалист с Канады сделал громкое заявление о том, что смарт-устройства от Google способны следить за людьми. Данные с “умных” часов и камер передаются на облачные сервисы серверов компании.

Смарт-устройства от Google способны следить за людьми


Проанализированная продукция продолжала свою работу даже после выключения, в оффлайн-режиме происходила видеосъемка и считывание информации, с дальнейшей ее передачей. Канадский специалист имеющий опыт в разработках программного обеспечения, проверил и подтвердил свои домыслы. После общения с коллегами он выяснил, что разработчики Google устанавливают в свои устройства чипы, проверяющие активность пользователя находясь в спящем режиме. Такая технология анонсировалась как помощь многим испытывающим проблемы со сном, или сердечными заболеваниями в виду контроля показателей и предупреждениях об их изменении.

Смарт-устройства от Google способны следить за людьми


Камера Google Clip была предназначена для моментальных съемок важных моментов жизни, применяемая в основном в домашних условиях, но и с возможностью активно снимать при использовании на ходу. Обладает такое устройство системой искусственного интеллекта Moment IQ, и способна записывать короткие видеоролики при попадании в кадр знакомых лиц и образов, ранее внесенных в базу. Google Watch также долгое время считается главным помощником во многих человеческих аспектах жизни, помогая определять нужный ритм и темп тренировок, следить за своим здоровьем и питанием.

Смарт-устройства от Google способны следить за людьми


Но несмотря на все позитивные стороны устройств компании производителя, при доказанном факте слежения за пользователями, Google заплатит огромный штраф за нарушение личной жизни, и, возможно, откажется от использования своей технологии, которая понесет большую убыль. Многие эксперты уже давно подвергали критике разработчиков по этому поводу, и теперь будут проводиться подробные изучения этой ситуации.

К слову, недавно в социальных сетях появлялась информация от представителей компании Google, об использовании камер смартфонов, планшетов и ноутбуков фирмы Apple, следящих за своими владельцами.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:12
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