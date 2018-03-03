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Дмитрий Шепелев показал друзьям новую возлюбленную
На ужине у оперной певицы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова ведущий Дмитрий Шепелев показал друзьям новую возлюбленную. Ею оказалось блондинка, которая воспитывает дочь, Екатерина Тулупова.

Дмитрий Шепелев показал друзьям новую возлюбленную


Тулупова приехала в Москву из Екатеринбурга. По специальности она дизайнер и создала свою студию «Арт. Предмет». Видео с вечеринки на своей странице в Instagram публиковал Эйвазов. На кадрах видно, как Шепелев мило общается с Тулуповой.

Отметим, что до недавнего времени журналисты бульварных изданий рассказывали о романе телеведущего с Оксаной Степановой, которая была подругой Жанны Фриске и стала для их сына Платона второй мамой.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал о неподобающем поведении Шепелева на поминках певицы. Он громко рассказывал, что не может жить без певицы, а потом залез на высоту и не хотел от туда спускаться. Когда его уговорили слезть, то телеведущий заявил, что он не дурак и будет долго жить.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 10:37
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