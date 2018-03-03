Звезда “Дома-2” Евгений Кузин хотел купить сына за 2 тысячи рублей
Евгений Кузин признался, что в 18-летнем возрасте оценил собственного сына в 2 тысячи рублей. Именно такую сумму известный по участию в “Доме-2” молодой человек предложил своей избраннице за отказ от совместного отпрыска.
Сейчас Евгений Кузин пользуется популярностью, чему обязан участию в “Доме-2”. Он сотрудничает с некоторыми брендами и другими звездами. Накануне молодой человек побеседовал с блогером Лизой Кутузовой, рассказав некоторые подробности своего прошлого. Уже в 18 лет шоумен мечтал о том, чтобы иметь первенца, чему не мешал даже относительно юный возраст. Однажды в Новороссийске Кузин попросил девушку родить ребенка, а затем отказаться от малыша и отдать его ему. За такие “услуги” звезда телестройки предлагал всего 2 тысячи рублей.
Свое решение участник “Дома-2” объяснил тем, что в тот период жизни не имел намерения связывать себя семейной жизнью и предаваться рутине. Сейчас Евгений Кузин состоит в браке уже во второй раз, воспитывая сына. При этом шоумен не перестает мечтать также и о пополнении, а именно о дочери.
Сейчас Евгений Кузин пользуется популярностью, чему обязан участию в “Доме-2”. Он сотрудничает с некоторыми брендами и другими звездами. Накануне молодой человек побеседовал с блогером Лизой Кутузовой, рассказав некоторые подробности своего прошлого. Уже в 18 лет шоумен мечтал о том, чтобы иметь первенца, чему не мешал даже относительно юный возраст. Однажды в Новороссийске Кузин попросил девушку родить ребенка, а затем отказаться от малыша и отдать его ему. За такие “услуги” звезда телестройки предлагал всего 2 тысячи рублей.
Свое решение участник “Дома-2” объяснил тем, что в тот период жизни не имел намерения связывать себя семейной жизнью и предаваться рутине. Сейчас Евгений Кузин состоит в браке уже во второй раз, воспитывая сына. При этом шоумен не перестает мечтать также и о пополнении, а именно о дочери.
Автор: Марина Вебер