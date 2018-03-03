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Бари Алибасов рухнул на колени перед Аллой Пугачевой
Бари Алибасов рухнул на колени перед Аллой Пугачевой и начал целовать ее руки. Известный продюсер решил привлечь внимание гостей праздничного мероприятия своим экстравагантным поведением.


Бари Алибасов рухнул на колени перед Аллой Пугачевой


Алибасов в числе других знаменитостей посетил 80-летний юбилей модельера Вячеслава Зайцева. Когда основатель музыкальной группы «На-на» увидел Примадонну, то опустился перед ней на колени и, на радость удивленным фотографам, принялся целовать руки Пугачевой.

Очевидцы рассказали, что выходка шоумена длилась на протяжении нескольких минут. После чего знаменитая артистка решила все-таки заставить старого знакомого подняться с колен. Алла Пугачева поинтересовалась у Бари Алибасова, помочь ли ему подняться, или он сделает это самостоятельно. Примадонна не выступала на сцене, а весь вечер составляла компанию имениннику Зайцеву. Однако ее дочь Кристина Орбакайте и экс-супруг Филипп Киркоров порадовали присутствующую публику своими выступлениями.

Фанаты Пугачевой обвинили Алибасова в том, что он попытался «пропиариться» за чужой счет. Поклонники с раздражением отметили, что все давно забыли о создателе «На-на», поэтому таким образом он просто захотел напомнить о себе.

Бари Алибасов рухнул на колени перед Аллой Пугачевой


Напомним, Бари Алибасов оформил завещание на Лену Ленину.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 11:19
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