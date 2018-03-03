Права на прошедшее в "ВКонтакте" первое реалити-шоу проданы за 20 млн рублей
Компания DIVICO приобрела права на реалити-шоу "Пабличные игры", только что прошедшее в социальной сети "ВКонтакте", за 20 миллионов рублей. Сотрудники DIVICO помогали в создании данного киберреалити-шоу, а после заключения сделки компания получила права на формат шоу.
Эксперты отмечают, что создание онлайн-шоу, транслирующихся исключительно в социальных сетях, представляет собой достаточно новый, только зарождающийся, сегмент рынка. "Пабличные игры", прошедшие в социальной сети "Вконтакте", представляет собою шоу, где зрители имеют возможность круглосуточно наблюдать за героями, а также вносить коррективы в сюжетную линии при помощи своих комментариев, пожертвований и различных голосований. При помощи нейронной сети, именуемой ботом, определяется самый слабый игрок реалити-шоу.
Победители первого сезона "Пабличных игр" получили по 3 миллиона рублей в качестве приза. Всего заявки на участие в киберреалити-шоу прислало более 270 тысяч человек, из них было отобрано 28 участников.
Результатом коммерческой сделки между DIVICO и четырьмя крупнейшими порталами российского сегмента сети Интернет ("Борщ", "Палата №6", "Корпорация зла" и "MDK"), компания за 20 млн. руб. получила эксклюзивные права на формат реалити-шоу "Пабличные люди" и продолжит сотрудничество с социальной сетью "ВКонтакте" в области идей развития и продвижения проекта.
Эксперты отмечают, что создание онлайн-шоу, транслирующихся исключительно в социальных сетях, представляет собой достаточно новый, только зарождающийся, сегмент рынка. "Пабличные игры", прошедшие в социальной сети "Вконтакте", представляет собою шоу, где зрители имеют возможность круглосуточно наблюдать за героями, а также вносить коррективы в сюжетную линии при помощи своих комментариев, пожертвований и различных голосований. При помощи нейронной сети, именуемой ботом, определяется самый слабый игрок реалити-шоу.
Победители первого сезона "Пабличных игр" получили по 3 миллиона рублей в качестве приза. Всего заявки на участие в киберреалити-шоу прислало более 270 тысяч человек, из них было отобрано 28 участников.
Результатом коммерческой сделки между DIVICO и четырьмя крупнейшими порталами российского сегмента сети Интернет ("Борщ", "Палата №6", "Корпорация зла" и "MDK"), компания за 20 млн. руб. получила эксклюзивные права на формат реалити-шоу "Пабличные люди" и продолжит сотрудничество с социальной сетью "ВКонтакте" в области идей развития и продвижения проекта.
Автор: Артемов Сергей