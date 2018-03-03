Правительство утвердило правила предоставления образовательных кредитов в РФ
Члены правительства официально утвердили правила, касающиеся предоставления на территории РФ образовательных кредитов. Соответствующее постановление было обнародовано на онлайн-портале кабмина.
Чтобы получить господдержку в сфере образовательного кредитования, устанавливается целый перечень документов, которые банкам необходимо будет предоставить в Минобрнауки России. Затем должно происходить заключение соглашения, а финучреждение включат в программу господдержки образовательного кредитования. Кроме того, в документе представлен список требований, предъявляемых непосредственно к банкам, выступающим в качестве получателя субсидии.
Кредиторы смогут с вступлением в силу новых правил увеличивать процентную ставку. Ранее в РФ временно приостановили предоставление образовательных кредитов, поскольку Сбербанк обратился в ведомство с просьбой внести коррективы в нормативные документы, регулирующие процесс выплаты такого рода займов.
Ранее стало известно, что лимит выдачи ипотеки с господдержкой в РФ составит порядка 600 млрд рублей.
Чтобы получить господдержку в сфере образовательного кредитования, устанавливается целый перечень документов, которые банкам необходимо будет предоставить в Минобрнауки России. Затем должно происходить заключение соглашения, а финучреждение включат в программу господдержки образовательного кредитования. Кроме того, в документе представлен список требований, предъявляемых непосредственно к банкам, выступающим в качестве получателя субсидии.
Кредиторы смогут с вступлением в силу новых правил увеличивать процентную ставку. Ранее в РФ временно приостановили предоставление образовательных кредитов, поскольку Сбербанк обратился в ведомство с просьбой внести коррективы в нормативные документы, регулирующие процесс выплаты такого рода займов.
Ранее стало известно, что лимит выдачи ипотеки с господдержкой в РФ составит порядка 600 млрд рублей.
Автор: Марина Вебер