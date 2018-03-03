Ученые: Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в организме
Нервная система выступает своеобразным «тормозом» в развитии чрезмерного воспаления в организме. Речь идет об ответной реакции иммунитета при кишечном и легочном инфекционных процессах.
"Между такими системами, как иммунная и нервная, возникает важная взаимосвязь, что играет существенную роль в процессе урегулировании воспалений хронического и острого типа", - прокомментировал д-р Дэвид Артис, глава Института исследований Джилла Робертса.
Экспертами была изучена взаимосвязь вышеуказанных систем в момент ответа на воспаление, спровоцированного влиянием аллергенов либо паразитарными действиями гельминтов. Данные агенты вызывают класс иммунных клеток, называемых врожденными лимфоидными 2-й группы ILC2 с целью высвобождения опасных молекул цитокинов, способствующих повышенной выработке слизи и мышечных сокращений, что вытесняет "провокатор" болезни из организма.
При подтверждении позитивных итогов исследований на людях, это может помочь в лечении пациентов с аллергическими реакциями, астмой и иными видами воспалений.
"Между такими системами, как иммунная и нервная, возникает важная взаимосвязь, что играет существенную роль в процессе урегулировании воспалений хронического и острого типа", - прокомментировал д-р Дэвид Артис, глава Института исследований Джилла Робертса.
Экспертами была изучена взаимосвязь вышеуказанных систем в момент ответа на воспаление, спровоцированного влиянием аллергенов либо паразитарными действиями гельминтов. Данные агенты вызывают класс иммунных клеток, называемых врожденными лимфоидными 2-й группы ILC2 с целью высвобождения опасных молекул цитокинов, способствующих повышенной выработке слизи и мышечных сокращений, что вытесняет "провокатор" болезни из организма.
При подтверждении позитивных итогов исследований на людях, это может помочь в лечении пациентов с аллергическими реакциями, астмой и иными видами воспалений.
Автор: Сёмина Виктория