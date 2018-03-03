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Ямочный ремонт смоленской дороги осуществили с помощью снега
Ямочный ремонт смоленской дороги осуществили с помощью снега, используемого вперемешку с асфальтом. Видео проведения работ снял и выложил в социальные сети водитель, заметивший странное исполнение.

Ямочный ремонт смоленской дороги осуществили с помощью снега


Такую интересную технологию использовали сотрудники дорожной службы города Вязьма Смоленской области, в пятницу 2 марта. Как заметно на видео асфальт перемешанный со снегом засыпают в ямы и после чего укатывают “отремонтированный” участок грузовыми автомобилями компании КамАЗ. Автор снятого ролика после такого ремонта проверяет качественность проведения просто выгребая рукой засыпанный ухаб, что говорит не о низкой эффективности проведения таких работ, а о полном его отсутствии. В группе “Важное в Смоленске” социальной сети ВКонтакте пользователи в негативной манере высказались по поводу этой ситуации и не понимают смысла в таком ремонте.

Однако это не первый случай таких работ и ранее уже на каналах YouTube было выложено множество видеороликов, где разозленные водители многих областей России снимали налаживание дорог с помощью “снежной технологии”, иногда даже без применения асфальта. Особенно смешным способом отличились закрытые матрасами ямы Воронежа, которые отметили как “особо мягкую технологию” и предложили использовать во всей стране.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:56
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