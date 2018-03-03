Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина одержал победу в суде против его вдовы
Тимур Еремеев, внебрачный сын покойного Спартака Мишулина, сумел одержать победу в суде против вдовы известного актера. В частности, 2 марта Тушинский суд Москвы принял решение отклонить иск Валентины Константиновны о защите чести.
О том, что Тимур Еремеев является внебрачным сыном актера, стало известно из интервью молодого человека. Такое известие потрясло родных Мишулина, решивших направить иск в суд. Дочь покойного артиста отозвала свое обращение сразу после ДНК-теста, подтверждающего родство ее отца и Еремеева. Однако вдова деятеля культуры решила пойти до конца, чтобы защитить память своего супруга. При этом интервью его внебрачного сына она называла “наглой ложью”.
На последнем заседании вместо отпрыска Мишулина выступал его юрист, который смог назвать достаточно аргументов в пользу своего клиента. На слушании присутствовали и многочисленные свидетели, которые также просили отказать в иске вдове актера. Решение суд принимал после того, как выслушал каждую из сторон, и оно оказалось не в пользу Валентины Константиновны.
О том, что Тимур Еремеев является внебрачным сыном актера, стало известно из интервью молодого человека. Такое известие потрясло родных Мишулина, решивших направить иск в суд. Дочь покойного артиста отозвала свое обращение сразу после ДНК-теста, подтверждающего родство ее отца и Еремеева. Однако вдова деятеля культуры решила пойти до конца, чтобы защитить память своего супруга. При этом интервью его внебрачного сына она называла “наглой ложью”.
На последнем заседании вместо отпрыска Мишулина выступал его юрист, который смог назвать достаточно аргументов в пользу своего клиента. На слушании присутствовали и многочисленные свидетели, которые также просили отказать в иске вдове актера. Решение суд принимал после того, как выслушал каждую из сторон, и оно оказалось не в пользу Валентины Константиновны.
Автор: Марина Вебер