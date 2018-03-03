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Стоимость Galaxy S8 в России упала после анонса новой модели
После презентации новой модели Samsung Galaxy S9 в рамках выставки MWC 2018, стоимость Galaxy S8 в России значительно упала. Гаджет с 64 Гб встроенной памяти подешевел на 2-3 тысячи рублей и теперь его стоимость составляет 35490 рублей.

Стоимость Galaxy S8 в России упала после анонса новой модели


Отметим, что стоимость нового флагмана составляет от 59 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что новый смартфон отличается от предыдущего лучшим качеством фотографий и новыми программными функциями. Что касается дизайна и времени автономной работы, то оно остается прежним.

На сегодняшний день Galaxy S8 по значительно сниженной цене продают несколько магазинов электроники с хорошей репутацией. Гаджет оснащен Super AMOLED-дисплеем диагональю 5,9 дюймов разрешением QHD+ (2960х1440 пикселей). Смартфон работает на базе процессора Exynos 8895 с тактовой частотой 2,3 ГГЦ. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а встроенной – 64 Гб. Основная камера делает снимки качеством 12 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи – 3000 мАч.

Ранее сообщалось, что Galaxy S8+ вошел в список наиболее производительных смартфонов на Android по версии AnTuTu. Рейтинг возглавил Huawei Mate 10 Pro.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 11:50
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