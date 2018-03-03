Стоимость Galaxy S8 в России упала после анонса новой модели
После презентации новой модели Samsung Galaxy S9 в рамках выставки MWC 2018, стоимость Galaxy S8 в России значительно упала. Гаджет с 64 Гб встроенной памяти подешевел на 2-3 тысячи рублей и теперь его стоимость составляет 35490 рублей.
Отметим, что стоимость нового флагмана составляет от 59 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что новый смартфон отличается от предыдущего лучшим качеством фотографий и новыми программными функциями. Что касается дизайна и времени автономной работы, то оно остается прежним.
На сегодняшний день Galaxy S8 по значительно сниженной цене продают несколько магазинов электроники с хорошей репутацией. Гаджет оснащен Super AMOLED-дисплеем диагональю 5,9 дюймов разрешением QHD+ (2960х1440 пикселей). Смартфон работает на базе процессора Exynos 8895 с тактовой частотой 2,3 ГГЦ. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а встроенной – 64 Гб. Основная камера делает снимки качеством 12 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи – 3000 мАч.
Ранее сообщалось, что Galaxy S8+ вошел в список наиболее производительных смартфонов на Android по версии AnTuTu. Рейтинг возглавил Huawei Mate 10 Pro.
Отметим, что стоимость нового флагмана составляет от 59 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что новый смартфон отличается от предыдущего лучшим качеством фотографий и новыми программными функциями. Что касается дизайна и времени автономной работы, то оно остается прежним.
На сегодняшний день Galaxy S8 по значительно сниженной цене продают несколько магазинов электроники с хорошей репутацией. Гаджет оснащен Super AMOLED-дисплеем диагональю 5,9 дюймов разрешением QHD+ (2960х1440 пикселей). Смартфон работает на базе процессора Exynos 8895 с тактовой частотой 2,3 ГГЦ. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а встроенной – 64 Гб. Основная камера делает снимки качеством 12 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи – 3000 мАч.
Ранее сообщалось, что Galaxy S8+ вошел в список наиболее производительных смартфонов на Android по версии AnTuTu. Рейтинг возглавил Huawei Mate 10 Pro.
Автор: Сергей Сидорин