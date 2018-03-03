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Разработчики Rune: Ragnarok назвали продолжение игры просто Rune
Разработчики мира Rune: Ragnarok сообщили о выходе продолжения и новом названии игры. Они просят старую версию теперь называть Rune Classic, а ожидающую выхода новую часть - Rune.

Разработчики Rune: Ragnarok назвали продолжение игры просто Rune


Rune: Ragnarok вышла еще в 2000 году, она все эти годы привлекала все большее количество игроков, а также увеличивалась в размерах. Студия Human Head считает, что пришло время перемен в развитии игрового проекта. Вселенная сильно расширилась и давно вышла за пределы Рагнарёка и Девяти Царств и будет именоваться Rune. Они добавили, что сюжетная история никаких изменений не претерпит и конфликты между 9 Царствами сохранятся. Главный злодей Локи также будет продолжать «упиваться хаосом».



Когда обновленная Rune: Ragnarok в лице Rune будет представлена еще неизвестно. Смогут ли в нее поиграть обладатели консолей Xbox и PlayStation тоже осталось загадкой. Закрытое бета-тестирование будет проходить в 2018 году.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:01
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