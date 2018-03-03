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Автолюбители собрали вездеход УАЗ "Малыш" из нескольких автомобилей
Украинские автомобильные энтузиасты создали огромный самодельный внедорожник, который получил название УАЗ "Малыш". Воплощая в жизнь свою идею по созданию вездехода, мастера использовали детали от УАЗ, ГАЗ и Scania.

Автолюбители собрали вездеход УАЗ "Малыш" из нескольких автомобилей


УАЗ "Малыш" - уникальный гигантский вездеход, собранный из компонентов представителей различных автомобильных марок. Кузов для внедорожника позаимствовали у модели УАЗ Hunter, в процессе работы обрезав крышу и превратив автомобиль в кабриолет. Под капотом изобретатели поместили мощный двигатель с тягача Scania, а в шасси использовали компоненты от советского полноприводного грузовика ГАЗ-66.

Для преодоления тяжелых условий бездорожья УАЗ "Малыш" оборудовали лебедкой. Внутри вездехода конструкторы разместили удобные кресла, заботясь о комфорте водителя и пассажиров.

Вездеход УАЗ "Малыш" создан для участия в соревнованиях по внедорожному спорту 4х4 и способен успешно преодолевать практически все преграды, встречающиеся на его пути.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:07
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