“Нелюбовь” Звягинцева удостоена французской кинопремии “Сезар”
Кинокартина “Нелюбовь” авторства отечественного режиссера Андрея Звягинцева удостоена достаточно престижной французской кинопремии “Сезар”. Его работа сумела заполучить первенство в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.
Награду в рамках вручения премии “Сезар” как “Лучший фильм” заполучила киноработа “120 ударов в минуту” авторства Робина Кампийо. Проект Звягинцева тоже не оставили без признания непосредственно со стороны французских критиков, которые отметили фильм высокой наградой, назвав его наиболее достойным в своей категории. Также известно, что “Нелюбовь” является претендентом на получение наиболее желанного в мире кино “Оскара”, притом в аналогичной категории. Церемония награждения всех номинантов пройдет уже в предстоящее воскресенье, 4 марта, на территории США.
Стоит также отметить, что “Нелюбовь” удостоили номинации на премию BAFTA и “Золотой глобус”, которые являются достаточно престижными в мире кино. Однако одержать победу “детищу” Андрея Звягинцева не удалось.
Как сообщалось ранее, Звягинцев также получил премию Азиатско-Тихоокеанской академии.
Награду в рамках вручения премии “Сезар” как “Лучший фильм” заполучила киноработа “120 ударов в минуту” авторства Робина Кампийо. Проект Звягинцева тоже не оставили без признания непосредственно со стороны французских критиков, которые отметили фильм высокой наградой, назвав его наиболее достойным в своей категории. Также известно, что “Нелюбовь” является претендентом на получение наиболее желанного в мире кино “Оскара”, притом в аналогичной категории. Церемония награждения всех номинантов пройдет уже в предстоящее воскресенье, 4 марта, на территории США.
Стоит также отметить, что “Нелюбовь” удостоили номинации на премию BAFTA и “Золотой глобус”, которые являются достаточно престижными в мире кино. Однако одержать победу “детищу” Андрея Звягинцева не удалось.
Как сообщалось ранее, Звягинцев также получил премию Азиатско-Тихоокеанской академии.
Автор: Марина Вебер