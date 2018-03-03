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Ученые: Вегетарианские продукты могут быть жирнее обычных
Ученые рассказали о том, что в вегетарианских продуктах может содержаться больше калорий и они могут быть жирнее обычных. Как выяснилось, соевые альтернативы традиционным вариантам могут навредить организму человека.

Ученые: Вегетарианские продукты могут быть жирнее обычных


Исследователи объяснили, что в вегетарианском копченом беконе из сои, который был обнаружен в одном из магазинов, содержится 309 калорий на 100 граммов популярного продукта. При этом, как уточнили исследователи, в обычном беконе на 100 граммов всего 233 калории. По мнению специалистов по диетическому питанию, люди должны видеть не только название продукта, но и читать его состав. Ведь еда, подвергающаяся технологической обработке, обязательно содержит жир, соль и сахар.

Кроме того, ученые сообщили, что уровень интеллекта может снизиться из-за вегетарианской диеты. В новом исследовании специалисты выяснили, что, если человек не употребляет молочную продукцию, то уровень его IQ снижается на 13 пунктов. Эксперты подчеркнули, молочные продукты являются источником йода, который необходим для уровня интеллекта.

Британские ученые из Университета Суррея дали оценку уровню йода в 47 разных молочных продуктах, в список вошли кокосовое, соевое, рисовое, миндальное и овсяное молоко. Коровье молоко отличалось содержанием йода на 2% выше, чем другие образцы. Кроме того, элемент отвечает за правильную работу щитовидной железы.

Напомним, ученые установили губительное влияние вегетарианства на мозг человека.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 12:15
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