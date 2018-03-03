Ольга Бузова показала полуголое фото
На своей странице в Instagram певица Ольга Бузова показала полуголое фото. На снимке Бузова лежит на кушетке в нижнем белье в спа-салоне.
Позже певица удалила со своей страничке в социальной сети фотографию, но их успели сохранить журналисты сайта Life. Скорее всего, успела оголиться она во время записи сторис.
Ольга Бузова нередко радует поклонников обнаженными снимками. Так, в разгар развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в Сети появились ее интимные фото.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова засветила ягодицы на новом пикантном фото.
Позже певица удалила со своей страничке в социальной сети фотографию, но их успели сохранить журналисты сайта Life. Скорее всего, успела оголиться она во время записи сторис.
Ольга Бузова нередко радует поклонников обнаженными снимками. Так, в разгар развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в Сети появились ее интимные фото.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова засветила ягодицы на новом пикантном фото.
Автор: Сергей Сидорин