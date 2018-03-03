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В честь 8 марта Honor и Huawei начали распродажу своих смартфонов и планшетов
В преддверии празднования 8 марта бренды Honor и Huawei решили запустить распродажу своих планшетов, а также смартфонов. Размер скидки может достигать до 3 тысяч рублей.

В честь 8 марта Honor и Huawei начали распродажу своих смартфонов и планшетов

Акция началась в фирменном онлайн-магазине Huawei, и секретные купоны на скидку компания раздает до 4 марта включительно. Для этого достаточно зарегистрироваться на площадке и перейти на специальную страницу. Сам купон можно пустить в ход на следующем этапе. Действовать скидка должна в течение недели, охватывая период с 5 марта по 12 число месяца.

В указанный период на приобретении товаров производства Honor и Huawei можно сэкономить в сумме до 3 тысяч рублей, однако итоговый размер скидки будет зависеть от стоимости самого устройства. Распространяется акция преимущественно на смартфоны и планшеты, в том числе на Honor 9 Lite, оснащенный четырьмя камерами, а также на Huawei P smart.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Сети появились характеристики нового смартфона Huawei nova 3.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:30
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