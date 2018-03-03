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Mazda возрождает использование роторного двигателя
Представитель Mazda Motor Corporation официально заявил, что компания возобновит эксплуатацию в автомобилях роторного двигателя. Именно такой мотор инженеры Mazda планируют разместить в электрокарах, используя его в качестве генератора.

Mazda возрождает использование роторного двигателя


В компании Mazda Motor Corporation отметили, что новый роторный двигатель будет очень компактным, его размер не будет превышать размеры обувной коробки. Известно, что, по замыслу конструкторов, силовой агрегат будет атмосферным и состоять из одного ротора, а также практически бесшумным в работе. Размещать его в электромобилях планируют как можно ниже, чтобы сместить центр тяжести электромобиля. К возобновлению эксплуатации роторных моторов привели исследования, показавшие, что среднестатистический водитель в день преодолевает не более 60 километров. Основного электрического двигателя вполне хватает, чтобы обеспечить такую дальность хода электрокара, но для подстраховки, в качестве генератора, инженеры Mazda решили использовать компактный роторный бензиновый мотор.

Пока разработка электрокара от Mazda Motor Corporation в полном разгаре, ожидается, что новинку покажут в течение следующих двух-трех лет.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:37
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