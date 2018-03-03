В Санкт-Петербурге столкнулись три автомобиля
Очевидцы сообщают, что в Санкт-Петербурге столкнулись три автомобиля. В результате аварии госпитализировали одного человека.
Инцидент произошел в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерной и Парашютной. После столкновения автомобили отнесло на несколько метров от места ДТП. Одна из машин задела светофор.
На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Причины дорожно-транспортного происшествия выяснят компетентные специалисты.
Инцидент произошел в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерной и Парашютной. После столкновения автомобили отнесло на несколько метров от места ДТП. Одна из машин задела светофор.
На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Причины дорожно-транспортного происшествия выяснят компетентные специалисты.
Автор: Сергей Сидорин