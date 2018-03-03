Житель США обратился в полицию из-за дементора
На территории США мужчина обратился в полицию, пожаловавшись на дементора. Волшебное существо из вселенной Гарри Поттера гражданин якобы заметил во время прогулки в парке.
Инцидент имел место накануне в городе Эссексвилл, входящем в состав штата Мичиган. Мужчина обратился к стражам порядка, заявив, что в парке им был замечен дементор. Обеспокоенность гражданина вызвало прежде всего то, что “маглы не могут видеть дементоров”. В полиции к ситуации подошли с юмором, добавив, что в тот момент на службе не было сотрудника, имеющего способность вызывать Патронуса.
Позже стражи порядка, предварительно обследовав парк, все же смогли найти причину беспокойства американца. Скорее всего, за дементора он принял черного цвета полиэтиленовый мешок, висевший на дереве. Соответствующий снимок представители департамента общественного порядка Эссексвилля разместили на своей странице в сети Facebook, где кадр собрал множество отметок “Мне нравится”. Какие меры предпринимались для решения вопроса, не уточняется.
Инцидент имел место накануне в городе Эссексвилл, входящем в состав штата Мичиган. Мужчина обратился к стражам порядка, заявив, что в парке им был замечен дементор. Обеспокоенность гражданина вызвало прежде всего то, что “маглы не могут видеть дементоров”. В полиции к ситуации подошли с юмором, добавив, что в тот момент на службе не было сотрудника, имеющего способность вызывать Патронуса.
Позже стражи порядка, предварительно обследовав парк, все же смогли найти причину беспокойства американца. Скорее всего, за дементора он принял черного цвета полиэтиленовый мешок, висевший на дереве. Соответствующий снимок представители департамента общественного порядка Эссексвилля разместили на своей странице в сети Facebook, где кадр собрал множество отметок “Мне нравится”. Какие меры предпринимались для решения вопроса, не уточняется.
Автор: Марина Вебер