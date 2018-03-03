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Ирина Шейк появится на обложке журнала Vogue без макияжа
Ирина Шейк, одна из самых востребованных моделей в мире, появится на обложке журнала Vogue без макияжа. Снимок порадует многочисленных поклонников популярной манекенщицы.

Ирина Шейк появится на обложке журнала Vogue без макияжа


Российская звезда уже не первый раз появляется на главной странице журнала, а ее фотографии всегда демонстрируют присущую сексуальность и нежность. Так и на этот раз, немецкое издание Vogue в мартовском номере покажет красоту известной россиянки, без применения косметики. Как позже она сама прокомментировала опубликованную фотографию на странице Instagram, желанием показать себя во всей красоте без укладки волос и макияжа. На фото она изображена в обтягивающей белой блузке на голое тело, демонстрирующей отличную грудь и естественную красоту.

Подписчики после публикации сразу же буквально засыпали модель комплиментами и хвалебными отзывами, подчеркивая изящность даже несмотря на отсутствие макияжа. Нашлись и те кому не понравился такой образ, назвавшие звезду на фото уставшей и недовольной жизнью. За недолгое время количество просмотров и лайков превысило 200 тысяч, продолжая увеличиваться.

Ранее Ирина Шейк уже снималась без косметики будучи беременной, будучи избранницей известного американского актера Брэдли Купера, который по словам модели, поддерживает ее в естественном свете, в отличие от бывшего мужчины Криштиано Роналду.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:43
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