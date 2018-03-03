Ирина Шейк появится на обложке журнала Vogue без макияжа
Ирина Шейк, одна из самых востребованных моделей в мире, появится на обложке журнала Vogue без макияжа. Снимок порадует многочисленных поклонников популярной манекенщицы.
Российская звезда уже не первый раз появляется на главной странице журнала, а ее фотографии всегда демонстрируют присущую сексуальность и нежность. Так и на этот раз, немецкое издание Vogue в мартовском номере покажет красоту известной россиянки, без применения косметики. Как позже она сама прокомментировала опубликованную фотографию на странице Instagram, желанием показать себя во всей красоте без укладки волос и макияжа. На фото она изображена в обтягивающей белой блузке на голое тело, демонстрирующей отличную грудь и естественную красоту.
Подписчики после публикации сразу же буквально засыпали модель комплиментами и хвалебными отзывами, подчеркивая изящность даже несмотря на отсутствие макияжа. Нашлись и те кому не понравился такой образ, назвавшие звезду на фото уставшей и недовольной жизнью. За недолгое время количество просмотров и лайков превысило 200 тысяч, продолжая увеличиваться.
Ранее Ирина Шейк уже снималась без косметики будучи беременной, будучи избранницей известного американского актера Брэдли Купера, который по словам модели, поддерживает ее в естественном свете, в отличие от бывшего мужчины Криштиано Роналду.
Российская звезда уже не первый раз появляется на главной странице журнала, а ее фотографии всегда демонстрируют присущую сексуальность и нежность. Так и на этот раз, немецкое издание Vogue в мартовском номере покажет красоту известной россиянки, без применения косметики. Как позже она сама прокомментировала опубликованную фотографию на странице Instagram, желанием показать себя во всей красоте без укладки волос и макияжа. На фото она изображена в обтягивающей белой блузке на голое тело, демонстрирующей отличную грудь и естественную красоту.
Подписчики после публикации сразу же буквально засыпали модель комплиментами и хвалебными отзывами, подчеркивая изящность даже несмотря на отсутствие макияжа. Нашлись и те кому не понравился такой образ, назвавшие звезду на фото уставшей и недовольной жизнью. За недолгое время количество просмотров и лайков превысило 200 тысяч, продолжая увеличиваться.
Ранее Ирина Шейк уже снималась без косметики будучи беременной, будучи избранницей известного американского актера Брэдли Купера, который по словам модели, поддерживает ее в естественном свете, в отличие от бывшего мужчины Криштиано Роналду.
Автор: Тригуб Сергей