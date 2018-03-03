В России будет укороченная рабочая неделя
На следующей неделе в связи с Международным женским днем в России будет укороченная рабочая неделя. Официально трудоустроенные россияне с пятидневным графиком работы выйдут на службу 5, 6, 7 марта, а с 8 по 11 будут отдыхать.
В Роструде пояснили, что поскольку 8 марта припадает на четверг, то разрыв между выходными составит 1 день. 9 марта будет закрыто за счет 6 января.
8 марта считается выходным в странах постсоветского пространства, отдельных Африканских и Азиатских, а также чествуется на уровне ООН. В Китае это сокращенный рабочий день, а в Лаосе отдыхают только женщины.
В Роструде пояснили, что поскольку 8 марта припадает на четверг, то разрыв между выходными составит 1 день. 9 марта будет закрыто за счет 6 января.
8 марта считается выходным в странах постсоветского пространства, отдельных Африканских и Азиатских, а также чествуется на уровне ООН. В Китае это сокращенный рабочий день, а в Лаосе отдыхают только женщины.
Автор: Сергей Сидорин