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Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами завершился неудачей
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами оказался неудачным. Экспериментальный опыт продолжался около шести месяцев, в конечном итоге, было принято решение о его завершении.

Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами завершился неудачей


Идея руководства компании заключалась во внедрении в соцсеть двух новостных лент, названных Explore Feed. В течение этого времени в эксперименте участвовали шесть стран. Представители Facebook пытались решить проблему получения соцпользователями сведений не только из разных новостных сайтов и пабликов, но также и от своих знакомых и друзей. Поводом к такой идее стали поступившие от них жалобы массового характера в связи с невозможностью отслеживать активность своих подписчиков.

О неудаче и окончании тестов сообщил сам основатель соцсети Марк Цукерберг. С его слов, данные, полученные при наблюдении за интернет-пользователями, позволили сделать выводы не только в пользу бесполезности идеи, но и касательно её негативных последствий.

Так, большинство людей жаловалось на нововведение, поскольку после него стало намного сложнее следить за действиями своих социальных друзей. В качестве ответной реакции администрация Facebook запланировала сокращение количества рекламных материалов и новостных постов, что позволит соцпользователям за меньшее время получать больше полезной конкретно для них информации.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 13:00
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