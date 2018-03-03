iPhone X при помощи оптической иллюзии открывает двери в параллельный мир
Социальные сети взбудоражило известие, что iPhone X способен открыть портал в параллельный мир. Все дело в удивительной оптической иллюзии, которую можно наблюдать на экране гаджета.
По предположению пользователей, уже просмотревших ролик с демонстрацией удивительного оптического эффекта, в смартфоне iPhone X реализовано программное приложение, способное при помощи Face ID следить за положением головы владельца и применять технологию дополнительной реальности. На записях можно видеть гаджет, экран которого превращается в сказочную "кроличью нору" из знаменитого произведения Льюиса Кэррола. При этом изображение таинственного туннеля является объемным, при этом еще и изменяется, в зависимости от положения смартфона.
В Сети шутливо замечают, что при помощи iPhone X открыт портал в другой мир. Видео с демонстрацией необыкновенного оптического эффекта в своем Twitter выложил пользователь Peder Norrby.
По предположению пользователей, уже просмотревших ролик с демонстрацией удивительного оптического эффекта, в смартфоне iPhone X реализовано программное приложение, способное при помощи Face ID следить за положением головы владельца и применять технологию дополнительной реальности. На записях можно видеть гаджет, экран которого превращается в сказочную "кроличью нору" из знаменитого произведения Льюиса Кэррола. При этом изображение таинственного туннеля является объемным, при этом еще и изменяется, в зависимости от положения смартфона.
В Сети шутливо замечают, что при помощи iPhone X открыт портал в другой мир. Видео с демонстрацией необыкновенного оптического эффекта в своем Twitter выложил пользователь Peder Norrby.
Автор: Артемов Сергей