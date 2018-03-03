Ученые раскрыли секрет живучести комаров
Ученым в ходе исследований удалось выяснить, чем обусловлена высокая выживаемость комаров. Работа специалистами проводилась на примере африканских комаров, сообщается на страницах PNAS.
Биологи вели наблюдение за личинками африканских комаров и неожиданно обнаружили, что на период засухи те способны себя “высушивать”. При этом это не значит, что насекомые погибают. Напротив, с началом сезона дождей они “воскресают” и продолжают свою жизнедеятельность. Дополнительные исследования показали, что комары приспособили собственный белок для преодоления столь экстремальных условий.
На время высыхания гены насекомого активируются таким образом, что в итоге это не ведет к смерти личинки. Ученые полагают, что молекулы сахаристого вещества трегалозы фактически заменяют насекомым воду. Клетки личинки благодаря этому сохраняют форму, не подвергаясь разрушению. Впрочем, пока биологам не до конца ясно, как осуществляется процесс “воскрешения” комаров при наличии благоприятных для этого условий.
Биологи вели наблюдение за личинками африканских комаров и неожиданно обнаружили, что на период засухи те способны себя “высушивать”. При этом это не значит, что насекомые погибают. Напротив, с началом сезона дождей они “воскресают” и продолжают свою жизнедеятельность. Дополнительные исследования показали, что комары приспособили собственный белок для преодоления столь экстремальных условий.
На время высыхания гены насекомого активируются таким образом, что в итоге это не ведет к смерти личинки. Ученые полагают, что молекулы сахаристого вещества трегалозы фактически заменяют насекомым воду. Клетки личинки благодаря этому сохраняют форму, не подвергаясь разрушению. Впрочем, пока биологам не до конца ясно, как осуществляется процесс “воскрешения” комаров при наличии благоприятных для этого условий.
Автор: Марина Вебер