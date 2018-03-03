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Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов выставили на продажу за 90000 фунтов
За 90000 фунтов предполагают продать редкий мотоцикл 1980-х бренда Lamborghini. Владелец транспортного средства рассказал, что преодолев расстояние всего 900 миль, отправил байк в гараж.

Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов выставили на продажу за 90000 фунтов


В настоящее время сложно отыскать мотоцикл под названием Boxer, потому что его выпуск был в ограниченной серии. По форме и обвесу байк Lamborghini похож на суперкар V12. Об этом напоминает фирменная приборная панель компании и ярко-оранжевая цветовая гамма. Хозяин транспортного двухколесного средства объяснил, что купил мотоцикл, как только состоялась премьера. Однако позже отдал предпочтение автомобилям и отправил байк пылиться в гараже.

Аукциону H H Classics предстоит продать мотоцикл Lamborghini 1980-х годов. Организаторы установили фиксированную стоимость, однако сообщают, что если покупатель не объявится, то начальная цена стартовой площадки составит 40000 фунтов. Поучаствовать в аукционе желают 20 человек, которые хотят купить редкое транспортное средство.

Специалисты рассказали, что мотоцикл Lamborghini, представленный на аукционе, осуществляет работу на основе силового агрегата на 130 «лошадок». Максимально может разогнаться до 160 миль/час. Владелец байка подчеркнул, что транспортное средство, несмотря на столько лет, сохранилось в хорошем состоянии, и к нему прилагаются все необходимые документы.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 13:30
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