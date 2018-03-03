На панорамах Google Maps нашли привидения
При изучении панорам Google Maps пользователи Сети в очередной раз нашли привидения. На этот раз паранормальный объект был обнаружен в городе Лоренс (штат Индиана).
По словам одного из пользователей, он обнаружил привидение случайно, когда рассматривал снимки дома его родственников. Изначально мужчина не придал значения черной фигуре, которая стояла за забором. Но позже ради любопытства он увеличил фрагмент снимка и увидел, что перед ним стоит человек невысокого роста покрытый черной дымкой или вуалью.
Пользователь предположил, что на снимке призрак маленького мальчика, который смотрел в автомобиль Google. По словам мужчины, кожа приведения имеет зеленый оттенок, а глаза безжизненные и темные. По мнению пользователя, снимок подтверждает существование загробной жизни.
В комментариях к посту пользователи отметили, что перед ними не привидение, а инсталяция к Хэллоуину.
Ранее сообщалось, что призрак в метрополитене Москвы попал на видео.
По словам одного из пользователей, он обнаружил привидение случайно, когда рассматривал снимки дома его родственников. Изначально мужчина не придал значения черной фигуре, которая стояла за забором. Но позже ради любопытства он увеличил фрагмент снимка и увидел, что перед ним стоит человек невысокого роста покрытый черной дымкой или вуалью.
Пользователь предположил, что на снимке призрак маленького мальчика, который смотрел в автомобиль Google. По словам мужчины, кожа приведения имеет зеленый оттенок, а глаза безжизненные и темные. По мнению пользователя, снимок подтверждает существование загробной жизни.
В комментариях к посту пользователи отметили, что перед ними не привидение, а инсталяция к Хэллоуину.
Ранее сообщалось, что призрак в метрополитене Москвы попал на видео.
Автор: Сергей Сидорин