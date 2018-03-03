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Опубликован ТОП-10 популярных в России внедорожников и кроссоверов
Опубликовано исследование аналитиков из «АВТОСТАТ», которое касается статистики по самым популярным моделям внедорожников и кроссоверов в РФ. Первые строчки в ТОП-10 занимают отечественные производители.

Опубликован ТОП-10 популярных в России внедорожников и кроссоверов


Автопарк такого класса автомобилей в стране насчитывает 9,1 миллиона экземпляров. Если перевести эти цифры в процентную долю от общего числа колесящих по России машин, то он составит 22%. Самым популярным SUV среди отечественных потребителей является LADA 4x4, всех версий этого представителя класса куплено 1 164 000 штук. Серебренную медаль получает Chevrolet Niva, ее автопарк насчитывает 582 500 экземпляров. Бронза досталась Toyota RAV4, было приобретено 363 800 шт. от японского производителя. Далее идут Duster от Renault 326 500 ед., УАЗ продал 315 200 ед. модели 3151.

Менее популярной оказалась продукция Nissan, далее в списке идут его представители: X-Trail и Qashqai, соответственно, продано 271 000 ед. и 265 200 единиц. Следующие строчки заняли также японские производители Honda и Mitsubishi: CR-V 214 400 единиц и Outlander 218 300 единиц. Volkswagen со своим Tiguan реализовал 170 000 единиц.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:52
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