Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Происшествия / Важно

В Уфе подросток на ВАЗ при попытке скрыться от ДПС врезался в автобус
В Уфе 17-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ 2105, на скорости въехал в автобус. Произошло это в тот момент, когда подросток пытался скрыться от сотрудников ДПС города.

В Уфе подросток на ВАЗ при попытке скрыться от ДПС врезался в автобус

Отмечено происшествие утром среды, 3 марта, ближе к 06:30 часам. По словам очевидцев, рассказавших о ДТП в соцсетях, водитель ВАЗа пытался скрыться от представителей ГИБДД Уфы. В этот момент легковушка на скорости “влетела” в двигавшийся автобус ПАЗ, притом столкновение оказалось лобовым, отчего “пятерку” буквально смяло.

Позже удалось выяснить, что стражи порядка преследовали 17-летнего водителя после того, как он несколько раз продолжил движение на красный сигнал светофора. Заметили его на Вологодской, а скрыться он пытался по направлению к Тупику Свободы. Сейчас юноша находится в больнице с травмами, и неизвестно, как он оказался за рулем ВАЗа. При этом его мать заявила, что сына не оправдывает, но следов алкоголя в его крови обнаружено не было. По факту стражи порядка Уфы проводят соответствующую проверку.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:09
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:40 Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал