В Уфе подросток на ВАЗ при попытке скрыться от ДПС врезался в автобус
В Уфе 17-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ 2105, на скорости въехал в автобус. Произошло это в тот момент, когда подросток пытался скрыться от сотрудников ДПС города.
Отмечено происшествие утром среды, 3 марта, ближе к 06:30 часам. По словам очевидцев, рассказавших о ДТП в соцсетях, водитель ВАЗа пытался скрыться от представителей ГИБДД Уфы. В этот момент легковушка на скорости “влетела” в двигавшийся автобус ПАЗ, притом столкновение оказалось лобовым, отчего “пятерку” буквально смяло.
Позже удалось выяснить, что стражи порядка преследовали 17-летнего водителя после того, как он несколько раз продолжил движение на красный сигнал светофора. Заметили его на Вологодской, а скрыться он пытался по направлению к Тупику Свободы. Сейчас юноша находится в больнице с травмами, и неизвестно, как он оказался за рулем ВАЗа. При этом его мать заявила, что сына не оправдывает, но следов алкоголя в его крови обнаружено не было. По факту стражи порядка Уфы проводят соответствующую проверку.
Отмечено происшествие утром среды, 3 марта, ближе к 06:30 часам. По словам очевидцев, рассказавших о ДТП в соцсетях, водитель ВАЗа пытался скрыться от представителей ГИБДД Уфы. В этот момент легковушка на скорости “влетела” в двигавшийся автобус ПАЗ, притом столкновение оказалось лобовым, отчего “пятерку” буквально смяло.
Позже удалось выяснить, что стражи порядка преследовали 17-летнего водителя после того, как он несколько раз продолжил движение на красный сигнал светофора. Заметили его на Вологодской, а скрыться он пытался по направлению к Тупику Свободы. Сейчас юноша находится в больнице с травмами, и неизвестно, как он оказался за рулем ВАЗа. При этом его мать заявила, что сына не оправдывает, но следов алкоголя в его крови обнаружено не было. По факту стражи порядка Уфы проводят соответствующую проверку.
Автор: Марина Вебер