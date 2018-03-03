Миланское ателье представит шикарное спортивное купе Sciadipersia на Женевском автосалоне
Итальянскими специалистами Миланского ателье анонсируется представление шикарного спортивного купе Sciadipersia, созданного на базе Maserati на Женевском автосалоне. По словам работников мастерской Carrozzeria Touring Supperleggera, уникальный дизайн будет создан при помощи использования ретро-компонентов и авторского обвеса.
Миланское ателье известно большому количеству поклонников изысканного дизайна некоторых моделей таких автомобилей, как Lamborghini, Maserati и Alfa Romeo. На сегодняшний момент разработчики решили создать новый автомобиль на базе Maserati 5000 Gran Turismo The Shah of Persia, выпущенного в 1958 году. Интерьер автомобиля будет выполнен в люксовом стиле, который должен вызывать ассоциации роскоши и богатства. Салон новинки отделан кожей премиум качества известного производителя Foglizzo. Торпеда автомобиля будет выполнена в ретро стиле, а из новых технологий ожидается только использование большого сенсорного экрана, на каком будут показываться многие показатели автомобиля, примерно как в электромобилях последних поколений компании Tesla.
Sciadipersia получит мощный 4,7-литровый двигатель в 461 лошадиную силу с использованием автоматической и механической коробок передач. Разгоняться до 100 автомобиль будет за менее чем 5 секунд, а размеры, другие характеристики, стоимость и дата выпуска первых рестайлинговых моделей будут известны уже на Женевском автосалоне.
Первые опубликованные фотографии не очень впечатлили критиков и поклонников интересного дизайна, хотя некоторые подметили сходство автомобиля с китом или акулой.
Миланское ателье известно большому количеству поклонников изысканного дизайна некоторых моделей таких автомобилей, как Lamborghini, Maserati и Alfa Romeo. На сегодняшний момент разработчики решили создать новый автомобиль на базе Maserati 5000 Gran Turismo The Shah of Persia, выпущенного в 1958 году. Интерьер автомобиля будет выполнен в люксовом стиле, который должен вызывать ассоциации роскоши и богатства. Салон новинки отделан кожей премиум качества известного производителя Foglizzo. Торпеда автомобиля будет выполнена в ретро стиле, а из новых технологий ожидается только использование большого сенсорного экрана, на каком будут показываться многие показатели автомобиля, примерно как в электромобилях последних поколений компании Tesla.
Sciadipersia получит мощный 4,7-литровый двигатель в 461 лошадиную силу с использованием автоматической и механической коробок передач. Разгоняться до 100 автомобиль будет за менее чем 5 секунд, а размеры, другие характеристики, стоимость и дата выпуска первых рестайлинговых моделей будут известны уже на Женевском автосалоне.
Первые опубликованные фотографии не очень впечатлили критиков и поклонников интересного дизайна, хотя некоторые подметили сходство автомобиля с китом или акулой.
Автор: Тригуб Сергей