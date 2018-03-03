Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Авто

Миланское ателье представит шикарное спортивное купе Sciadipersia на Женевском автосалоне
Итальянскими специалистами Миланского ателье анонсируется представление шикарного спортивного купе Sciadipersia, созданного на базе Maserati на Женевском автосалоне. По словам работников мастерской Carrozzeria Touring Supperleggera, уникальный дизайн будет создан при помощи использования ретро-компонентов и авторского обвеса.

Миланское ателье представит шикарное спортивное купе Sciadipersia на Женевском автосалоне


Миланское ателье известно большому количеству поклонников изысканного дизайна некоторых моделей таких автомобилей, как Lamborghini, Maserati и Alfa Romeo. На сегодняшний момент разработчики решили создать новый автомобиль на базе Maserati 5000 Gran Turismo The Shah of Persia, выпущенного в 1958 году. Интерьер автомобиля будет выполнен в люксовом стиле, который должен вызывать ассоциации роскоши и богатства. Салон новинки отделан кожей премиум качества известного производителя Foglizzo. Торпеда автомобиля будет выполнена в ретро стиле, а из новых технологий ожидается только использование большого сенсорного экрана, на каком будут показываться многие показатели автомобиля, примерно как в электромобилях последних поколений компании Tesla.

Sciadipersia получит мощный 4,7-литровый двигатель в 461 лошадиную силу с использованием автоматической и механической коробок передач. Разгоняться до 100 автомобиль будет за менее чем 5 секунд, а размеры, другие характеристики, стоимость и дата выпуска первых рестайлинговых моделей будут известны уже на Женевском автосалоне.

Первые опубликованные фотографии не очень впечатлили критиков и поклонников интересного дизайна, хотя некоторые подметили сходство автомобиля с китом или акулой.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:50
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:40 Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал