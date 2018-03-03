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Ученые рассказали, что категорически нельзя делать на морозе
Ученые сообщили о том, что категорически нельзя делать на морозе. Если не соблюдать данные рекомендации, то можно повергнуть большой опасности свой организм.

Ученые рассказали, что категорически нельзя делать на морозе


Так, небезопасным является курение и ношение очень тесной обуви, поскольку может привести к отмораживанию конечностей. Обувь должна быть свободной и не создавать дискомфорт, то же самое касается носков, которые нужно подбирать точно по размеру.

Также не стоит укутываться в шарф в зоне рта и носа. Это ученые объясняют опасностью вдыхания не только холодного, но и ледяного воздуха, который получается за счет мокрого от дыхания шарфа, что чревато простудными заболеваниями.

Выпить горячего чая также опасно накануне выхода на улицу. Подобный напиток усиливает кровообращение, повышая при этом защитные силы организма, однако, наряду с тем, расширяются сосуды, а после выхода на мороз расходуется много собственного тепла.

Опасно согреваться на улице с помощью алкогольных напитков, поскольку некоторое время спустя тело начинает стремительно охлаждаться, а сознание под воздействием спирта не способно адекватно контролировать ситуацию.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 13:23
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