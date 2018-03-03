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В Красной Поляне к людям вышла медведица с медвежатами
Несколько дней назад в Красной Поляне туристы горнолыжного курорта "Газпром Лаура" рассказали про встречу с целой медвежьей семьей. Рано вышедшие из спячки, медведица и двое маленьких медвежат гуляли недалеко от лыжных трасс.

В Красной Поляне к людям вышла медведица с медвежатами


Ученые отмечают, что теплые погодные условия в зимний период приводят к изменению периода спячки у медведей. Именно этим объясняют появление медведицы с медвежатами в это время вблизи туристических мест в Красной Поляне, замеченное туристами горнолыжного курорта "Газпром Лаура". В данной местности проснувшихся после зимней спячки медведей обычно можно встретить в апреле. Предположительно, медведицу с медвежатами могли "разбудить" животные, мигрирующие с других территорий.

Ученые призывают соблюдать ряд правил при встрече с косолапыми животными. Медвежата по природе очень любопытны, поэтому не боятся людей вовсе и подходят к ним довольно близко, иногда не стесняясь брать различные угощения из рук туристов. Однако мать-медведица расценивает любое приближение человека к своему потомству, как акт агрессии. Поэтому медведица может неожиданно напасть, защищая своих медвежат. При встрече с животными не нужно делать резких движений, нужно соблюдать спокойствие и перемещаться медленно.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:00
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