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exclusive / Шоу-бизнес

Облаченная в пижаму Мэрайя Кэри возмутила поклонников своей “неискренностью”
Мэрайя Кэри поделилась с поклонниками “домашним” фото, где она позирует в пижаме. Однако некоторые фолловеры раскритиковали знаменитость, назвав снимок “неискренним”.

Облаченная в пижаму Мэрайя Кэри возмутила поклонников своей “неискренностью”

На обнародованном в Instagram фото Мэрайя Кэри позирует вместе со своей дочерью, держа ее на коленях. Облаченные в пижаму родственнику весело смотрят в камеру и улыбаются. Подписывать кадр артистка не стала, оставив вместо комментария “сердечко”. Однако, несмотря на “домашнюю” атмосферу, многим фото показалось странным. В частности, помимо пижамы на певице также присутствуют украшения, ее волосы аккуратно уложены, а на лице имеется яркий макияж.

У некоторых фолловеров создалось впечатление “неискренности” кадра, который они назвали “постановочным” и “наигранным”. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Мэрайи Кэри, похвалив ее за то, что даже при напряженном графике она находит время на детей. Пост на странице знаменитости успел собрать свыше 26 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный период времени.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:07
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