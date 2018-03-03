В ЯНАО женщина возила наркотики в подгузниках своего ребенка
На территории ЯНАО женщина занималась перевозкой наркотиков, пряча их в подгузниках своего ребенка. В отношении 27-летней гражданки возбуждено уголовное делопроизводство.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне в Новом Урегоне, входящем в состав ЯНАО. Стражи порядка остановили на проезжей части автомобиль, за рулем которого находилась 27-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне транспорта также имелся маленький ребенок. Правоохранители решили организовать обыск, обнаружив в авто полимерные пакетики, содержавшие наркотики. Также несколько таких “свертков” скрывалось в подгузниках малыша, суммарный вес выявленных “материалов” не уточняется.
В итоге наркотические вещества у матери изъяли, также в ее отношении возбуждено делопроизводство, в рамках которого ей грозит до десяти лет заключения. Неизвестно, откуда гражданка получала запрещенные вещества, а также с какой целью перевозила. Проводятся следственные мероприятия, детали которых не разглашаются.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне в Новом Урегоне, входящем в состав ЯНАО. Стражи порядка остановили на проезжей части автомобиль, за рулем которого находилась 27-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне транспорта также имелся маленький ребенок. Правоохранители решили организовать обыск, обнаружив в авто полимерные пакетики, содержавшие наркотики. Также несколько таких “свертков” скрывалось в подгузниках малыша, суммарный вес выявленных “материалов” не уточняется.
В итоге наркотические вещества у матери изъяли, также в ее отношении возбуждено делопроизводство, в рамках которого ей грозит до десяти лет заключения. Неизвестно, откуда гражданка получала запрещенные вещества, а также с какой целью перевозила. Проводятся следственные мероприятия, детали которых не разглашаются.
Автор: Марина Вебер