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exclusive / Криминал

В ЯНАО женщина возила наркотики в подгузниках своего ребенка
На территории ЯНАО женщина занималась перевозкой наркотиков, пряча их в подгузниках своего ребенка. В отношении 27-летней гражданки возбуждено уголовное делопроизводство.

В ЯНАО женщина возила наркотики в подгузниках своего ребенка


Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне в Новом Урегоне, входящем в состав ЯНАО. Стражи порядка остановили на проезжей части автомобиль, за рулем которого находилась 27-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне транспорта также имелся маленький ребенок. Правоохранители решили организовать обыск, обнаружив в авто полимерные пакетики, содержавшие наркотики. Также несколько таких “свертков” скрывалось в подгузниках малыша, суммарный вес выявленных “материалов” не уточняется.

В итоге наркотические вещества у матери изъяли, также в ее отношении возбуждено делопроизводство, в рамках которого ей грозит до десяти лет заключения. Неизвестно, откуда гражданка получала запрещенные вещества, а также с какой целью перевозила. Проводятся следственные мероприятия, детали которых не разглашаются.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:44
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