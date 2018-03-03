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Скандал привел к смене президента в компании Subaru
Из-за разразившегося по поводу завершающего контроля автомобилей скандала, глава корпорации Subaru лишился поста президента. Высший пост в структуре компании займет нынешний глава североамериканского подразделения компании.

Скандал привел к смене президента в компании Subaru


Причиной скандала, разразившегося в октябре прошлого года, стал недобросовестный контроль качества выпускаемых для рынка Японии автомобилей на этапе заключительных тестов. В руководстве компании Subaru заявили, что уже давно задумывались над кадровыми перестановками внутри корпорации, считая, что нужно несколько омолодить руководящий состав, провести смену поколений. Вспыхнувший скандал лишь ускорил процесс, в результате которого в отставку ушли три топ-менеджера Subaru, а глава компании лишился президентского кресла, занимаемого им с 2011 года, правда, сохранив при этом должность исполняющего директора и председателя совета директоров компании.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:30
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