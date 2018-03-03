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exclusive / Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая из-за полноты больше не может носить обтягивающие наряды
Анастасия Стоцкая не боится критиковать саму себя и это она смогла доказать согласившись поучаствовать в телепередаче «Модный приговор» на Первом канале. Знаменитая певица призналась, что не может сейчас носить обтягивающие наряды из-за полноты.

Анастасия Стоцкая из-за полноты больше не может носить обтягивающие наряды


Стоцкая с полной серьезностью подошла к вопросам своей фигуры и сурово прошлась по собственным пышным формам. Реакция артистки на рекомендацию перечислить вещи, которые вычеркнуты из ее гардеробной комнаты, была достаточно бурной. Популярная исполнительница ответила, что никогда не наденет обтягивающее платье, потому что ее фигура не идеальна. Кроме того, певица уточнила, что даже придумала для себя шуточное прозвище – Губка Боб Квадратные Штаны.

Анастасия Стоцкая заявила, что ей приходится контролировать свое питание и придерживаться диеты. Завтрак звезды состоит из овсяной каши, сваренной на воде с добавлением меда, или омлета. От употребления соков, имеющих в составе сахар, артистка давно отказалась. Певица предпочитает пить кофе или чай. Однако проблематично полностью исключить из своего рациона сладости. По мнению харизматичной исполнительницы, по всей видимости, именно сладкое негативно сказывается на фигуре.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 16:38
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