Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии / Важно

Представлен первый смартфон для детей PhoneKid
На международной выставке Mobile World Congress испанскими разработчиками был представлен первый смартфон предназначенный для детей с соответствующим названием PhoneKid. Такое устройство будет помогать родителям установить полный контроль с ограничением или разрешением некоторых действий.

Представлен первый смартфон для детей PhoneKid


Испанская компания Escudo Web заявляет о полноценности своего творения, отвергая сравнения с игрушечными устройствами. По заявлениям разработчиков, смартфон будет обладать всеми нужными техническими характеристиками для учебы, без мощных и фанатических, часто используемых для игр. Тем более, что прежде всего модель создается для родителей, следящими за отсутствием ненужного и вредного влияния со стороны интернета посредством приложений и видео.

Разработчики сделали смартфон на операционной системе Android со многими изменениями и дополнениями в оболочке, добавив при этом специальное приложение, которое и позволит удаленно осуществлять контроль и наблюдать за действиями и контентом детей и остальных пользователей, так как такая функция будет полезна и для многих взрослых.

Особенностью PhoneKid выделяют возможность работы с помощью специальных режимов, где во время учебы не будут открываться игры и внесенные в списки запрещенные приложения, а также блокировщики вирусного вредоносного софта и рекламного материала. Отличным решением стало создание кнопки помощи SOS, после нажатия которой будет незаметно осуществляться звонок ранее внесенных в базу нужных номеров родителей и служб помощи с возможностью дальнейшего определения местонахождения. После такой операции выключить смартфон или функцию GPS будет невозможно, только до того, как сядет аккумулятор.

На данный момент ведутся работы по доработке устройства, а также поиск партнеров заинтересованным в серийном производстве. Примерная цена такого “детского смартфона” будет в рамках 150-200 евро.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:00
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:40 Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал