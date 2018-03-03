Представлен первый смартфон для детей PhoneKid

Испанская компания Escudo Web заявляет о полноценности своего творения, отвергая сравнения с игрушечными устройствами. По заявлениям разработчиков, смартфон будет обладать всеми нужными техническими характеристиками для учебы, без мощных и фанатических, часто используемых для игр. Тем более, что прежде всего модель создается для родителей, следящими за отсутствием ненужного и вредного влияния со стороны интернета посредством приложений и видео.Разработчики сделали смартфон на операционной системе Android со многими изменениями и дополнениями в оболочке, добавив при этом специальное приложение, которое и позволит удаленно осуществлять контроль и наблюдать за действиями и контентом детей и остальных пользователей, так как такая функция будет полезна и для многих взрослых.Особенностью PhoneKid выделяют возможность работы с помощью специальных режимов, где во время учебы не будут открываться игры и внесенные в списки запрещенные приложения, а также блокировщики вирусного вредоносного софта и рекламного материала. Отличным решением стало создание кнопки помощи SOS, после нажатия которой будет незаметно осуществляться звонок ранее внесенных в базу нужных номеров родителей и служб помощи с возможностью дальнейшего определения местонахождения. После такой операции выключить смартфон или функцию GPS будет невозможно, только до того, как сядет аккумулятор.На данный момент ведутся работы по доработке устройства, а также поиск партнеров заинтересованным в серийном производстве. Примерная цена такого “детского смартфона” будет в рамках 150-200 евро.