Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Наука

Ученые рассказали, что ждет человека на пути к центру Земли
Ученые рассказали, что ожидало бы человека, совершающего путешествие к центру Земли. Исследователи отметили, что первой преградой на пути “путешественника” оказалась бы земная кора.

Ученые рассказали, что ждет человека на пути к центру Земли

На внешнюю оболочку Земли приходится всего 1% от ее массы, а толщина составляет порядка 35 км. Преодолеть земную кору можно в среднем за минуту, а далее человека ожидала бы мантия. Она занимает не менее 85% объема планеты и около 65% ее массы. Состоит данный слой из кремния, железа, а также кислорода и магния. Ученые не исключают, что на пути к центру путешественник мог бы наткнуться на подземные материки, сформировавшиеся порядка 4 млрд лет тому назад.

На глубине почти 3000 км разместилось огромное озеро расплавленного металла, чья температура превосходит показатель в 5000 градусов Цельсия. Указанный “водоем” ученые считают внешней частью ядра планеты. Во внутреннем ядре может скрываться давление в 3,5 млн атмосфер, а температура увеличится до 6000 градусов. Впрочем, маловероятно, что человек пережил бы такое путешествие.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:10
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:40 Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал