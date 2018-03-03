Ученые рассказали, что ждет человека на пути к центру Земли
Ученые рассказали, что ожидало бы человека, совершающего путешествие к центру Земли. Исследователи отметили, что первой преградой на пути “путешественника” оказалась бы земная кора.
На внешнюю оболочку Земли приходится всего 1% от ее массы, а толщина составляет порядка 35 км. Преодолеть земную кору можно в среднем за минуту, а далее человека ожидала бы мантия. Она занимает не менее 85% объема планеты и около 65% ее массы. Состоит данный слой из кремния, железа, а также кислорода и магния. Ученые не исключают, что на пути к центру путешественник мог бы наткнуться на подземные материки, сформировавшиеся порядка 4 млрд лет тому назад.
На глубине почти 3000 км разместилось огромное озеро расплавленного металла, чья температура превосходит показатель в 5000 градусов Цельсия. Указанный “водоем” ученые считают внешней частью ядра планеты. Во внутреннем ядре может скрываться давление в 3,5 млн атмосфер, а температура увеличится до 6000 градусов. Впрочем, маловероятно, что человек пережил бы такое путешествие.
На внешнюю оболочку Земли приходится всего 1% от ее массы, а толщина составляет порядка 35 км. Преодолеть земную кору можно в среднем за минуту, а далее человека ожидала бы мантия. Она занимает не менее 85% объема планеты и около 65% ее массы. Состоит данный слой из кремния, железа, а также кислорода и магния. Ученые не исключают, что на пути к центру путешественник мог бы наткнуться на подземные материки, сформировавшиеся порядка 4 млрд лет тому назад.
На глубине почти 3000 км разместилось огромное озеро расплавленного металла, чья температура превосходит показатель в 5000 градусов Цельсия. Указанный “водоем” ученые считают внешней частью ядра планеты. Во внутреннем ядре может скрываться давление в 3,5 млн атмосфер, а температура увеличится до 6000 градусов. Впрочем, маловероятно, что человек пережил бы такое путешествие.
Автор: Марина Вебер