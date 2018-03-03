Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового дефицита
Украинский президент Петр Порошенко заявил о ликвидации газового дефицита. Транзит в Украину обеспечивается такими государствами, как Венгрия, Польша и Словакия.
Из заявления украинского лидера, дефицит газообеспечения возник вследствие отсутствующих газопоставок в Украину со стороны России. На данном этапе выросли газовые поставки из некоторых стран-участниц Евросоюза, указанных выше.
Накануне в "Газпроме" объявили подготовку процедуры разрыва контрактов на транзит после "ассиметричного" решения в Стокгольмском арбитраже. Порошенко некоторое время спустя заявил об отсутствии угрозы для транзита российского газа через Украину в Европу.
Из заявления украинского лидера, дефицит газообеспечения возник вследствие отсутствующих газопоставок в Украину со стороны России. На данном этапе выросли газовые поставки из некоторых стран-участниц Евросоюза, указанных выше.
Накануне в "Газпроме" объявили подготовку процедуры разрыва контрактов на транзит после "ассиметричного" решения в Стокгольмском арбитраже. Порошенко некоторое время спустя заявил об отсутствии угрозы для транзита российского газа через Украину в Европу.
Автор: Сёмина Виктория