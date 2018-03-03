Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Наука

Ученые изучили свистящих гусениц
Ученые исследовали вид гусениц, способных в момент близкой опасности издавать пронзительный свист, похожий на свист кипящего чайника, пытаясь выяснить механизм этого явления. По мнению исследователей, таким способом насекомые отпугивают птиц, желающих полакомиться ими.

Ученые изучили свистящих гусениц


Для своих экспериментов ученые использовали яйца, отложенные мотыльками в лабораторных условиях. Когда появлялись гусеницы, исследователи имитировали атаку птиц на них, зажимая специальными щипцами часть тела за головой. При помощи микрофонов были исследованы звуки, которые гусеницы издавали в момент опасности. Опыты опровергли теорию о том, что насекомые издают свист во время жевания. Для того, чтобы понять механизм возникновения звуков, генерируемых гусеницами, ученые в ходе другого опыта расчленили насекомое. Изучение внутреннего строения показало, что свист появляется в результате действия кольцевых вихрей, образовывающихся при прохождении воздуха между двумя передними камерами.

Данный эффект очень похож на принцип возникновения свиста у кипящего чайника. Через дыхальца пищевода гусеницы вытесняют мощный поток воздуха, в результате чего получаются резкие свистящие звуки, отпугивающие хищников. Однако некоторые нюансы происхождения звуков внутри насекомых ученые пока объяснить не могут ввиду отсутствия оборудования, способного проникнуть внутрь довольно маленького живого организма.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 15:19
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала