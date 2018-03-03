Ученые изучили свистящих гусениц
Ученые исследовали вид гусениц, способных в момент близкой опасности издавать пронзительный свист, похожий на свист кипящего чайника, пытаясь выяснить механизм этого явления. По мнению исследователей, таким способом насекомые отпугивают птиц, желающих полакомиться ими.
Для своих экспериментов ученые использовали яйца, отложенные мотыльками в лабораторных условиях. Когда появлялись гусеницы, исследователи имитировали атаку птиц на них, зажимая специальными щипцами часть тела за головой. При помощи микрофонов были исследованы звуки, которые гусеницы издавали в момент опасности. Опыты опровергли теорию о том, что насекомые издают свист во время жевания. Для того, чтобы понять механизм возникновения звуков, генерируемых гусеницами, ученые в ходе другого опыта расчленили насекомое. Изучение внутреннего строения показало, что свист появляется в результате действия кольцевых вихрей, образовывающихся при прохождении воздуха между двумя передними камерами.
Данный эффект очень похож на принцип возникновения свиста у кипящего чайника. Через дыхальца пищевода гусеницы вытесняют мощный поток воздуха, в результате чего получаются резкие свистящие звуки, отпугивающие хищников. Однако некоторые нюансы происхождения звуков внутри насекомых ученые пока объяснить не могут ввиду отсутствия оборудования, способного проникнуть внутрь довольно маленького живого организма.
Для своих экспериментов ученые использовали яйца, отложенные мотыльками в лабораторных условиях. Когда появлялись гусеницы, исследователи имитировали атаку птиц на них, зажимая специальными щипцами часть тела за головой. При помощи микрофонов были исследованы звуки, которые гусеницы издавали в момент опасности. Опыты опровергли теорию о том, что насекомые издают свист во время жевания. Для того, чтобы понять механизм возникновения звуков, генерируемых гусеницами, ученые в ходе другого опыта расчленили насекомое. Изучение внутреннего строения показало, что свист появляется в результате действия кольцевых вихрей, образовывающихся при прохождении воздуха между двумя передними камерами.
Данный эффект очень похож на принцип возникновения свиста у кипящего чайника. Через дыхальца пищевода гусеницы вытесняют мощный поток воздуха, в результате чего получаются резкие свистящие звуки, отпугивающие хищников. Однако некоторые нюансы происхождения звуков внутри насекомых ученые пока объяснить не могут ввиду отсутствия оборудования, способного проникнуть внутрь довольно маленького живого организма.
Автор: Артемов Сергей