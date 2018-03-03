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Эксперты рассказали, как улучшилось качество съемки на новых смартфонах
С каждым годом качество съемки посредством камеры, установленной на смартфоне, становится выше. Такие выводы сделали эксперты независимой лаборатории DxOMark в ходе исследования.

Эксперты рассказали, как улучшилось качество съемки на новых смартфонах

Эксперты сравнили современные устройства и более старые версии смартфонов чтобы оценить, насколько улучшились характеристики камеры. Для оценки использовалось несколько ключевых критериев, включающих уровень шума, стабилизацию, экспозицию, а также автофокус и многое другое. В итоге специалисты пришли к заключению, что, даже несмотря на то, что на такие девайсы нельзя установить большие сенсоры или объективы, с каждым годом производителям удается демонстрировать прогресс. В 2017 году лучшие камеры отмечались у Samsung Galaxy Note8, а также Huawei Mate 10 Pro, нашумевшего iPhone X и Google Pixel 2.

Рассказали эксперты и о том, что ждет объективы смартфонов в ближайшем будущем. Как ожидается, преобладающее большинство сконцентрируется на более качественном размытии фона, применяя при этом комбинации различных камер.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:43
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