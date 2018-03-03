Физики планируют создать ловушку для антиматерии в 2022 году
Физики из проекта PUMA (antiProton Unstable Matter Annihilation) планируют модернизировать ловушку Пеннинга для значительного увеличения времени удержания антиматерии. Изделие будет готово к 2022 году, тогда можно будет перевозить вещество на большие расстояния.
Впервые поймать в ловушку и удержать продолжительное время антивещество в виде атомов антиводорода удалось в 2010 году, на протяжении 0,173 секунды. Второй раз ученым удалось его сохранить в течение 17 минут в 2011 году. В настоящее время получается хранить некоторые антипротоны более 12 месяцев.
Физики хотят перевозить антиматерию на большие расстояния, сейчас это невозможно сделать, так как требуется создание очень мощного магнитного поля. Ученые планируют поймать около 1 млрд античастиц и сохранять их на протяжении нескольких недель. Для этого потребуется модернизировать установку Пеннинга, чтобы она создавала вакуум на уровне межгалактических значений и поддерживала температуру до минус 4 кельвинов. Также размер оборудования должен соответствовать габаритам грузовика. Такие показатели, по словам исследователей, будут доступны в 2022 году.
Эксперименты с антиматерий дадут большое количество различных научных данных и открытий. Например, 1 кг такого материала способен выделить энергии при взрыве на уровне 43 Мт тротила.
Впервые поймать в ловушку и удержать продолжительное время антивещество в виде атомов антиводорода удалось в 2010 году, на протяжении 0,173 секунды. Второй раз ученым удалось его сохранить в течение 17 минут в 2011 году. В настоящее время получается хранить некоторые антипротоны более 12 месяцев.
Физики хотят перевозить антиматерию на большие расстояния, сейчас это невозможно сделать, так как требуется создание очень мощного магнитного поля. Ученые планируют поймать около 1 млрд античастиц и сохранять их на протяжении нескольких недель. Для этого потребуется модернизировать установку Пеннинга, чтобы она создавала вакуум на уровне межгалактических значений и поддерживала температуру до минус 4 кельвинов. Также размер оборудования должен соответствовать габаритам грузовика. Такие показатели, по словам исследователей, будут доступны в 2022 году.
Эксперименты с антиматерий дадут большое количество различных научных данных и открытий. Например, 1 кг такого материала способен выделить энергии при взрыве на уровне 43 Мт тротила.
Автор: Северов Андрей