Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Наука

Физики планируют создать ловушку для антиматерии в 2022 году
Физики из проекта PUMA (antiProton Unstable Matter Annihilation) планируют модернизировать ловушку Пеннинга для значительного увеличения времени удержания антиматерии. Изделие будет готово к 2022 году, тогда можно будет перевозить вещество на большие расстояния.

Физики планируют создать ловушку для антиматерии в 2022 году


Впервые поймать в ловушку и удержать продолжительное время антивещество в виде атомов антиводорода удалось в 2010 году, на протяжении 0,173 секунды. Второй раз ученым удалось его сохранить в течение 17 минут в 2011 году. В настоящее время получается хранить некоторые антипротоны более 12 месяцев.

Физики хотят перевозить антиматерию на большие расстояния, сейчас это невозможно сделать, так как требуется создание очень мощного магнитного поля. Ученые планируют поймать около 1 млрд античастиц и сохранять их на протяжении нескольких недель. Для этого потребуется модернизировать установку Пеннинга, чтобы она создавала вакуум на уровне межгалактических значений и поддерживала температуру до минус 4 кельвинов. Также размер оборудования должен соответствовать габаритам грузовика. Такие показатели, по словам исследователей, будут доступны в 2022 году.

Эксперименты с антиматерий дадут большое количество различных научных данных и открытий. Например, 1 кг такого материала способен выделить энергии при взрыве на уровне 43 Мт тротила.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 15:30
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала