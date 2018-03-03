СМИ: В Москве авто охраны Тимати попало в ДТП и сгорело
В Москве автомобиль, принадлежащий охране рэпера Тимати, стал участником ДТП. По данным отечественных массмедиа, в результате случившегося транспортное средство сгорело.
Предварительно, инцидент имел место накануне на Мытной улице столицы. Там на трассе не смогли разминуться Volkswagen, а также Gelandewagen. Последний, по утверждениям источников, принадлежал службе охраны отечественного рэп-исполнителя Тимати. Вследствие столкновение транспорт загорелся и успел выгореть дотла прежде чем на место приехали сотрудники пожарной службы. Кроме того, как утверждается в сообщении Telegram-канала Mash, в результате произошедшего пострадал один из телохранителей артиста.
СМИ утверждают, что виновником аварии мог являться водитель Volkswagen, который, предварительно, подрезал авто охраны рэпера. При этом сам Тимати или его представители пока официально не подтверждали сведений о том, что участником ДТП стал охранник певца. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств указанного инцидента.
Предварительно, инцидент имел место накануне на Мытной улице столицы. Там на трассе не смогли разминуться Volkswagen, а также Gelandewagen. Последний, по утверждениям источников, принадлежал службе охраны отечественного рэп-исполнителя Тимати. Вследствие столкновение транспорт загорелся и успел выгореть дотла прежде чем на место приехали сотрудники пожарной службы. Кроме того, как утверждается в сообщении Telegram-канала Mash, в результате произошедшего пострадал один из телохранителей артиста.
СМИ утверждают, что виновником аварии мог являться водитель Volkswagen, который, предварительно, подрезал авто охраны рэпера. При этом сам Тимати или его представители пока официально не подтверждали сведений о том, что участником ДТП стал охранник певца. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств указанного инцидента.
Автор: Марина Вебер